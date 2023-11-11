План ЕС потратить 20 миллиардов евро на военную помощь Украине "встречает сопротивление" внутри блока "и может не выжить в своем нынешнем виде".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

План рассчитан на четыре года (по пять миллиардов ежегодно). Его внёс глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По словам дипломатов, многие страны, в том числе Германия, высказали сомнения по поводу выделения таких крупных сумм. Другие страны ЕС тоже говорят, что им будет сложно взять на себя большие долгосрочные обязательства, поскольку их внутренние бюджеты сокращаются.

"У Германии было много вопросов и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах", - сообщает источник.

Трое дипломатов предположили, что ЕС может в конечном итоге отказаться от четырехлетнего "бюджета" для Украины и выделять какие-то конкретные суммы каждый год, каждый раз решая это отдельно.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обдумывает альтернативный план финансирования Украины, если Венгрия продолжит блокировать выделение 50 млрд евро.

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