Больше боеприпасов для наших солдат. Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел еженедельный телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудили текущие потребности Украины, в частности больше боеприпасов для наших солдат.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
"Обсудили последние обновления на передовой и состояние готовности Сил обороны на будущее. Подчеркнул текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших солдат", - написал Умеров.
Напомним, накануне Пентагон сообщил, что передаст Украине новый пакет военной помощи с боеприпасами и теплым снаряжением. Стоимость данного пакета составляет 125 млн долларов.
Ранее мы писали, что министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что восемь самоходных артиллерийских установок Archer уже прибыли в Украину.
Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
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