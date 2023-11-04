Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел еженедельный телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Обсудили текущие потребности Украины, в частности больше боеприпасов для наших солдат.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Обсудили последние обновления на передовой и состояние готовности Сил обороны на будущее. Подчеркнул текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших солдат", - написал Умеров.

Напомним, накануне Пентагон сообщил, что передаст Украине новый пакет военной помощи с боеприпасами и теплым снаряжением. Стоимость данного пакета составляет 125 млн долларов.

Ранее мы писали, что министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что восемь самоходных артиллерийских установок Archer уже прибыли в Украину.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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