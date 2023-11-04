Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что восемь самоходных артиллерийских установок Archer уже прибыли в Украину.

Об этом пишет SVT.

"Для украинцев это, конечно, важно, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и хорошей точностью", - сообщил Йонсон.

По его словам, восемь единиц были поставлены в Украину в соответствии с январским решением правительства.

Archer – шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка, способная вести огонь всей номенклатурой боеприпасов стандарта НАТО. Максимальная дальность стрельбы составляет 30 км обычным снарядом, 40 км активно-реактивным снарядом и 60 км корректированным снарядом Excalibur.

Ранее мы писали, что Швеция может отправить истребители в Украину только после вступления в НАТО.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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