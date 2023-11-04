Украина получила восемь самоходных артиллерийских установок Archer - министр обороны Швеции
Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что восемь самоходных артиллерийских установок Archer уже прибыли в Украину.
Об этом пишет SVT.
"Для украинцев это, конечно, важно, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и хорошей точностью", - сообщил Йонсон.
По его словам, восемь единиц были поставлены в Украину в соответствии с январским решением правительства.
Archer – шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка, способная вести огонь всей номенклатурой боеприпасов стандарта НАТО. Максимальная дальность стрельбы составляет 30 км обычным снарядом, 40 км активно-реактивным снарядом и 60 км корректированным снарядом Excalibur.
Ранее мы писали, что Швеция может отправить истребители в Украину только после вступления в НАТО.
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