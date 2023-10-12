США в ближайшее время передадут Украине большую партию барражирующих боеприпасов Switchblade 600.

Об этом пишет Newsweek.

Боеприпас Switchblade 600 предназначен для уничтожения танков и бронетехники. Снаряд может барражировать в воздухе более 40 минут в ожидании цели. Дальность его действия – до 90 км.

Switchblade 600 отличается от схожей модели Switchblade 300 мощностью. Он 600 весит 23 кг, тогда как Switchblade 300 всего 2,7 кг.

Напомним, в сентябре сообщалось, что США заключили контракт на покупку дронов-камикадзе Switchblade 600, которые передадут Украине.

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