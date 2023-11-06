Украине в следующем году без внешней поддержки Запада грозит дефицит бюджета в 29 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко американскому изданию Politico.

"Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года. Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что помимо войны нас ждёт экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС", — предупредил Марченко.

Издание пишет, что текущая помощь Евросоюза Киеву заканчивается в декабре 2023 года. Новый транш на 50 млрд евро блокируют Венгрия и Словакия. Соединённые Штаты также не могут согласовать помощь Украине из-за позиции республиканцев.

Марченко просит передать Украине замороженные российские резервы на 300 млрд долл. Но пока ЕС готов передавать лишь прибыль с этих активов.

Аналитики считают, что Запад боится оттока резервов других стран, поэтому не хочет конфисковывать российские средства.

Ранее о проблемах с внешней помощью и экономических проблемах писал Нацбанк.

Мы также сообщали, что Венгрия собирается и дальше блокировать выделение помощь Украине из бюджета Евросоюза.