Национальный банк Украины выпустил новый инфляционный отчет. Согласно документу, мобилизация на фронт и военная миграция населения остаются ключевыми факторами на рынке труда, из-за которых сохраняется дефицит квалифицированной рабочей силы — особенно в строительной и перерабатывающей отраслях.

При этом, однако, в июне-сентябре 2023 года безработица в Украине выросла до 45% (с 40% в марте-2022 и в конце года).

"Согласно опросам группы "Рейтинг", особенно острой ситуация является на востоке Украины, где доля тех, кто не имеет работы, значительно выше (43% из трудоустроенных до 24.02.2022), прежде всего из-за близости линии фронта и разрушения инфраструктуры и производственных мощностей (по Украине этот показатель — 25%). Важным фактором для рынка труда остается значительная внутренняя и внешняя миграция. Временно перемещенным лицам (ВПЛ) все еще значительно сложнее найти работу по сравнению с теми, кто не оставлял места своего постоянного проживания", — говорится в заключении НБУ.

В НБУ также сообщили, что в ІІІ квартале 2023 года началось возвращение в Украину выезжавших в начале полномасштабного вторжения, однако вернулись меньше людей, чем ожидалось. В банке ссылаются на данные ООН об уменьшении численности наших мигрантов с 6,3 млн человек (июнь-2023) до 6,2 млн к концу сентября.

Нежелание людей возвращаться объясняют негативными ожиданиями атак РФ на нашу энергоинфраструктуру, из-за чего многие захотят провести оставшуюся часть осени и зиму за границей.

По оценке Нацбанка, в 2024 году в Украину вернутся лишь 100 тысяч мигрантов, а в 2025-м - 700 тысяч. Даже при том, что ряд стран, куда переехали украинцы, уже объявили о сворачивании программ финансовой поддержки украинцев.

НБУ отметил уменьшение текущей инфляции до 7,1% и напомнил о своем прогнозе до конца 2023-го на уровне 5,8%, а на 2024-й — на 9,8%. При этом увеличение реальной зарплаты украинцев, по оценке Национального банка, в 2024-2025 годы будет оставаться довольно скромным — свыше 6% в год.

Из отчета Нацбанка можно выделить еще несколько важных экономических оценок и факторов:

Государственный и гарантированный госдолг Украины на конец сентября 2023 года составлял 80% ВВП, а по прогнозу вырастет до 95% ВВП в 2024-2025 годы. Валютные поступления от агроэкспорта в III квартале этого года сократились из-за ограничений отдельных стран Евросоюза, а также из-за снижения качества пшеницы нового урожая и подорожания фрахта в дунайских портах. Рост конкуренции и слабая экономическая активность обусловили сокращение нашего экспорта в горно-металлургической области и деревообработке. В 2024-2025 годы не ожидается серьезных улучшений по этой части: даже при снижении рисков по безопасности экспортный потенциал будет оставаться ограниченным из-за разрушенных и поврежденных производственных мощностей и транспортной инфраструктуры. Государственные финансы остаются уязвимыми в условиях войны. Риски недополучения плановых доходов бюджета остаются высокими и сохраняется неопределенность с объемами внешней финансовой помощи. С начала большой войны Украина получила из-за границы $65 млрд в разной форме (гранты/кредиты), но по-прежнему нуждается во внешнем финансировании — $42,9 млрд на 2024 год. В случае несвоевременного поступления средств обостряются риски эмиссии — печати гривны Нацбанком, что будет провоцировать рост инфляции и девальвацию нацвалюты.

После перехода от фиксированного к управляемому гибкому курсу гривна/доллар Нацбанку пришлось увеличить свои продажи доллара из резервов. Если во ІI квартале 2023 года сальдо его операций (разница между продажей и покупкой валюты) составляло лишь $5,1 млрд, то уже в ІII квартале - $7 млрд.