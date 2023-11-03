Для наших беженцев в Германии уже в ближайшее время может резко ухудшиться ситуация.

Местные власти поставили цель как можно быстрее трудоустроить беженцев и снять их с социальных пособий. Последние, напомним, одни из лучших в Европе: украинцам ежемесячно платят 520 евро на взрослого и 360 евро на ребенка, плюс оплачивают жилье и коммунальные услуги, а это по рыночным ценам еще минимум 500-600 евро в месяц. Итого среднестатистическая украинка, в начале войны выехавшая с двумя детьми в Германию, получает в общей сложности около 1200 евро на руки и имеет бесплатную квартиру, обставить которую тоже можно было с счет социальной помощи.

Имея такие деньги (а возможно еще и какой-то источник дохода в Украине) для беженцев нет никакого смысла устраиваться на работу, где они будут получать ненамного больше.

Но немецкое правительство хочет прикрыть лавочку.

"Каждый, кто прошел интеграционный курс (по изучению немецкого языка - Ред.) должен как можно быстрее получить опыт работы и дальнейшую квалификацию ", - заявили недавно в Министерстве труда Германии.

Там планируют запустить турборежим по трудоустройству украинцев. "Наступление" на беженцев будут вести с двух фронтов. Во-первых, местные центры трудоустройства станут более настойчиво предлагать украинцам работу: сверяться с ними по поводу трудоустройства нужно будет через каждые 4-6 недель. Во-вторых, немецкие чиновники давят на работодателей. Как заявил министр труда Гуертус Гейль, его ведомство совместно с Федеральным агентством занятости предпринимают меры с целью ускорения интеграции украинских беженцев, в частности, пытаются убедить работодателей более активно принимать на работу беженцев, даже если они еще не владеют немецким в совершенстве.

Но вопрос в том, хотят ли работать в Германии наши беженцы.

Как говорит глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник, такой вопрос - зачем работать? - задают себе многие наши беженцы.

"В Германии одни из самых лучший условий для беженцев: есть выплаты, социальное жилье, бесплатная медицина. И многие наши беженцы, даже выучив язык, не спешат устраиваться на работу, по крайней мере, официальную. Зато ищут неофициальные подработки, которые позволяют сохранить социалку плюс зарабатывать еще около тысячи евро в качестве дополнительного дохода", — говорит Воскобойник.

Но Германию, где дефицит кадров составляет около 2 млн человек, такое положение явно не устраивает.

"В ближайшие полгода наших беженцев попытаются по максимуму снять с пособий и трудоустроить, или же им придется уезжать в другие страны либо возвращаться домой", — отметил Воскобойник.

Еще один вариант, который пока обсуждается на уровне слухов - урезание пособий тем, кто не трудоустроился через определенный срок.

Разбирались, как украинских беженцев пытаются устроить на работу в Германии и какие варианты они находят.

Турборежим с работой для украинцев

В Германии задались целью уже в ближайшее время решить вопрос с работой для украинских беженцев. Как отметил глава Министерства труда Губертус Гайль, планируется назначить специального представителя правительства по интеграции беженцев на рынок труда. Он будет курировать вопросы трудоустройства для беженцев в турборежиме и регулярно отчитываться о результатах правительству. Об этом недавно сообщило издание Deutsche Welle.

По его данным, с начала войны в Германию выехали около 1,1 млн украинцев, из них более половины трудоспособного возраста. Но сейчас трудоустроены только около 197 тысяч человек, из низ 42 тысячи - на работах, которые не предусматривают уплату взносов на социальное страхование (это временные работы или работа с минимальной оплатой).

Вместе с тем, как заявил Гайль, немецкая экономика остро нуждается в рабочей силе. Поэтому украинцев пытаются взять в оборот. После курсов изучения немецкого языка (которые в стране бесплатны) людям станут более настойчиво предлагать работу.

По данным Гяйля, 100 тысяч украинцев уже завершили учебу на интеграционных курсах, и в ближайшее время эта цифра удвоится, так что "пришло время для следующего этапа", то есть трудоустройства людей.

Вопрос работы для украинцев в Германии подняли не случайно. На местном рынке труда огромный дефицит кадров. Согласно отчету Федерального агентства труда, не хватает около 2 млн работников, а дефицитными по итогам 2022 года стали 200 из 1200 профессий, тогда как годом ранее их было меньше 150.

В самом большом дефиците водители, слесари, специалисты по ухожу за детьми, строители, инженеры в области автомобилестроения, фармацевты и станочники.

Германия уже предпринимает активные шаги, чтобы привлечь иностранных специалистов, в частности, упрощает условия для трудоустройства, получения вида на жительство и т.д.

Но понятно, что местные власти не могут обойти вниманием такой кадровый резерв, как беженцы.

"Существует несоответствие между запросами немецких работодателей и предложением со стороны наших беженцев. Из Украины выехали, в основном, женщины, многие с высшим образованием. Не факт, что они смогут быть задействованы, например, в машиностроении. Тем не менее, есть отрасли, которые с радостью примут наших беженцев, в частности, отельный бизнес, логистика (для работы на складах), сфера обслуживания и ухода и т.д. Другое дело, что такие предложения далеко не всегда совпадают с профессиями наших беженцев. Но чтобы устроиться по специальности, многим не хватает знания языка (интеграционные курсы обеспечивают изучение до уровня В1), плюс по многим специальностям нужно подтверждать дипломы. Вместе с тем реальность такова, что людям придется снижать планку: устраиваться на работу, которую они могут потянуть", - говорит Воскобойник.

Еще в прошлом году в Германии массово перерегистрировали наших беженцев: вместо социальной службы их переводили под опеку центров трудоустройства. Там украинцы заполняли анкеты, указывая свою специальность, наличие дипломов и пр. Затем их на какое-то время оставили в покое. Но как только люди заканчивают учиться на интеграционных курсах, джоб-центры снова берут их в оборот: начинают предлагать работу и призывают трудоустраиваться самостоятельно. А об итогах поиска работы куратору из центра трудоустройства нужно сообщать раз в месяц-полтора.

"Я закончила курсы в августе. После этого мне уже дважды предлагали работу в джоб-центре. На выбор вакансии горничной в отеле, работы на сборе урожая в фермерском хозяйстве и разнорабочей в тепличном хозяйстве. Я по специальности врач, и эти предложения, если честно, меня просто шокировали, поэтому я отказалась. Планирую подтянуть язык до уровня С1, подготовится на курсах к квалификационному экзамену и подтвердить диплом врача. Но мой куратор из джоб-центра говорит, что учить язык я могу и после работы, поэтому нужно активнее что-то искать, пусть даже не по специальности. Иначе может встать вопрос о снятии социальных выплат. Не знаю, сколько мне еще удастся отбиваться от предложений джоб-центра. Мой консультант сказала, что следующие предложения от джоб-центра уже придется принять или искать работу самостоятельно, иначе останусь без пособий и социального жилья", - рассказала нам киевлянка Иванна, которая сейчас живет в Гамбурге.

Немецкие власти ужесточают требования по трудоустройству наших беженцев во многом и под давлением общественного мнения.

"Немцы очень толерантны. Но все чаще задаются вопросом, почему они работают, а беженцы сидят на пособиях и ничего не делают. Мне этот вопрос тоже не дает покоя. Я каждое утро просыпаюсь в 6 часов, еду на электричке в пригород на работу, где провожу весь день. А недавно зашла в разгар рабочего дня в магазин - там полно украинских беженцев, которые зашли на шопинг", - говорит нам жительница Лейпцига Татьяна, которая живет и работает в Германии больше пяти лет.

На пособиях или неофициальной подработке

Но многие украинские беженцы пока не настроены работать.

"У меня один вопрос: а зачем работать? Средняя зарплата в Германии 2500 евро. Со всеми вычетами и налогами, съемом квартиры остается около тысячи евро. Но ты должен работать пять дней в неделю, платить налоги и т.д. Сама Германия мотивирует социальщиков. Зачем идти ту на работу, если разница в доходах между работающим человеком и тем, кто получает соцвыплаты, - 500 евро? Это оскорбительно для работающего человека. Кто-то каждый день ходит на работу, а кто-то занимается непонятно чем", - высказалась украинка в ролике в ТикТок.

Подобным образом рассуждают и некоторые другие наши беженцы, с которыми пообщалась "Страна".

"Мне предложили работу уборщицей за 1680 евро. После налогов останется 1200. Но при этом минус пособие 520 евро и квартира, а это еще минимум 300 евро, и попробуй ее найди. Что я выиграю? Меньше 400 евро. И придется работать по 8 часов в день, хотя сейчас я могу проводить время в свое удовольствие", — говорит нам жительница Полтавской области Юлия, которая сейчас живет в Дрездене.

Немало украинских беженцев уже и так работают, но без официального трудоустройства. Это позволяет получать зарплату, сохранить пособие и социальное жилье. Так, полтавчанин Олег, который еще до войны работал в Польше на заводе, а после ее начала перебрался в Германию и получил там статус временной защиты, устроился на работу к мигранту из Украины, давно обосновавшемуся в Лейпциге и имеющему там собственный авто-хаус и СТО.

Олег получает зарплату 1000 евро в месяц, что намного меньше, чем предлагается по официальным вакансиям. Но налоги не платит, плюс есть еще 500 евро пособия и бесплатная квартира. Итого выходит 1500 чистыми плюс жилье.

"Меня все устраивает, но не знаю, как долго еще смогу работать без оформления, так как консультант из джоб-центра настойчиво предлагает вакансии", — рассказал нам мужчина.

Популярная подработка для украинских беженцев — так называемый "шрот": поиск б/у бытовой техники, которую можно перепродать в Украину. Многие продолжают работать на удаленке на украинских работодателей, но не афишируют этого. Понятно, что для такой работы нужно время, а если устроиться официально, его не будет, поэтому люди как могут тянут с легальным трудоустройством.

Проваливают экзамены и жалуются на дискриминацию

Наши беженцы ищут всевозможные лазейки, чтобы отбиться от настойчивых консультантов из джоб-центров.

"Один из способов - максимально долго учиться на интеграционных курсах, для чего нужно просто проваливать тесты на знание языка, и тебя снова отправляют еще на несколько месяцев на курс. Повторить такой фокус можно минимум дважды. Те, кто заезжал в Германию еще до войны, платили за курсы по 500 евро, поэтому эксперименты с экзаменами влетали в копеечку. Но для украинских беженцев курсы бесплатные, и многие этим пользуются, чтобы учить язык как можно дольше. А пока ты учишься, никаких вопросов по работе не возникает", — рассказывает нам Татьяна из Лейпцига.

Еще одна уловка - отказываться от предлагаемых вакансий под самыми разными предлогами. Например, житель киевской области Егор отказался работать на машиностроительном заводе в Баварии после первого же рабочего дня, а консультанту, который предложил эту вакансию, сказал, что столкнулся с дискриминацией по национальному признаку. После чего тот уже не задавал никаких вопросов и пообещал подыскать что-то еще.

Некоторые украинцы отказываются от работы под предлогом, что в коллективе оказались выходцы из России.

Впрочем, непонятно, как долго украинцы смогут бегать от работы в Германии.

"Тренд, и не только в Германии, но и в большинстве стран ЕС, таков, что наши беженцы либо полностью интегрируются в общество, трудоустраиваются и платят налоги, либо их постепенно будут снимать с пособий и выталкивать за пределы приютившего их государства. Иждивенцы никому не нужны. И уже в ближайшие полгода наши беженцы в полной мере это ощутят. Поэтому будут выбирать уже не между тем, устроиться ли на работу в Германии или сидеть на пособии в 500 евро, а между тем, работать ли на 1700-2000 евро в той же Германии или возвращаться на 200-400 евро в Украину", - подытожил Воскобойник.

В тоже время, осуществить операцию «трудоустрой всех украинцев» для немецких властей технически будет не просто.

"Для этого нужно очень сильно раздуть штаты джоб-центров. Потому что сейчас их сотрудники занимаются трудоустройством, если время есть. Если же начать вести каждого трудоспособного беженца и отрабатывать с ним все вакансии, это сильно больше работы, чем сейчас. При том, что язык беженцы знают, как правило, плохо. При этом согласование новых вакансий в госструктурах (и в джоб-центрах в том числе) в Германии может занимать годы. Поэтому, не уверен, что немецкие власти будут так уж активно трудоустраивать тех украинцев, которые работать не хотят. Скорее они могут пойти по другому пути - ограничить срок выплаты нынешних пособий. По прошествии которого их сильно урезать. Конкретных решений по этому поводу пока не озвучивается, но слухи, что такой вариант может быть применен переодически возникают", - сказал "Стране" один из выходцев из бывшего СССР, который уже давно живет в Германии и работает на госслужбе.