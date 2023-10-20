Германия меняет курс - беженцам из Украины пора идти работать.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Языковой барьер снижается. Настало время идти работать". Это заявление министра труда ФРГ Хубертуса Хайля адресовано беженцам из Украины, точнее говоря - беженкам, поскольку женщины составляют 80% тех украинских граждан в трудоспособном возрасте, которые, спасаясь от войны, нашли с прошлого года убежище в Германии.

Министр заявил это 18 октября на пресс-конференции в Берлине, на которой он по сути дела провозгласил смену курса правительства ФРГ в вопросе трудоустройства беженцев. Речь шла вообще о беженцах, имеющих реальную перспективу остаться в стране на длительный срок, но упор был сделан именно на украинках.

Сегодня смену курса фактически подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Выступая в бундестаге с правительственным заявлением в преддверии саммита ЕС, он, коснувшись темы миграции, в частности, объявил: "Мы приступаем к широкомасштабным действиям для того, чтобы находящиеся в Германии украинские гражданки и граждане теперь все бы вышли на немецкий рынок труда".

Беженцы из Украины имеют в Германии с начала лета 2022 особый статус. Они получают более высокое пособие (Bürgergeld) и имеют более широкие возможности для трудоустройства, чем прибывшие из других стран соискатели убежища. По состоянию на июнь 2023 украинских получателей такого пособия в трудоспособной возрасте было примерно 480 тысяч.

"Федеральное правительство долго оставляло их в покое, но теперь бежавшие от войны в Украине должны стать более самостоятельными", - констатирует онлайн-портал еженедельника Die Zeit.

Произошедшая в Берлине смена курса вызвана, с одной стороны, резко обострившимся в этом году во всем ЕС миграционным кризисом, который привел в Германии к росту популярности и все более значительными электоральными успехами право-популистской, частично даже праворадикальной партии "Альтернатива для Германии".

С другой стороны, правительству ФРГ надо срочно решать проблему быстро нарастающего на немецком рынке труда дефицита кадров, который все более ощутимо тормозит экономическое развитие страны. Причем нужны не только высококвалифицированные специалисты. Многие пустующие рабочие места не требуют особых знаний, в том числе и языковых.

Именно на это и упирал Хубертус Хайль на пресс-конференции.

"Мы понимаем, что языковые знания важны. Но они не должны быть совершенными", - подчеркнул министр труда.

Он отметил, что в последнее время свыше 100 тысяч беженцев из Украины закончили языковые курсы, а еще примерно 100 тысяч завершат обучение в ближайшие месяцы. В аналогичной ситуации находятся еще 200 тысяч беженцев из других стран.

"Так что речь идет о потенциале для нашего рынка труда примерно в 400 тысяч человек", - указал министр и заверил: "Мы хотим, чтобы эти люди быстрее проходили путь от парты на интеграционном курсе до рабочего места, и мы добьемся этого".

В то же время будут ужесточены требования к самим украинским беженцам. Если немецкие безработные обязаны регулярно отчитываться о поисках работы перед местным отделением агентства по труду (Jobcenter), то от украинцев этого до сих пор не требовали. Теперь это изменится, объявил Хубертус Хайль.

Украинские получатели пособия Bürgergeld будут обязаны как минимум раз в шесть недель сообщать о своих усилиях по трудоустройству, а агентство по труду будет активнее предлагать им конкретные рабочие места.

"Тем, кто не захочет сотрудничать или будет отказываться от предложенной работы, могут сократить выплаты", – подчеркнул Хубертус Хайль.

Напомним, сегодня ЕС официально продлил на год программу защиты для украинских беженцев.

Ранее в Германии были шокированы огромными государственными затратами на одну семью украинских беженцев.