В Германии растёт количество украинских беженцев мужского пола.

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на опрос мюнхенского института Ifo.

По имеющимся данным, если летом 2022 года мужчин было 8% от всех беженцев из Украины, то сейчас их уже 21%.

Авторы исследования пишут, что украинки с детьми, бежавшие в Германию в начале войны, по возможности уже возвращаются домой в свои семьи. А из Украины приезжают люди из регионов, которые пострадали за это время.

Как пишет издание, они менее образованные и богатые, некоторые из них вскоре возвращаются обратно, потому что не могут поддерживать привычный уровень жизни в Германии.

Те, кому удаётся найти работу, в целом лучше оценивают своё финансовое положение в Германии, чем на родине.

Ранее, по статистике ООН, Германия опередила Польшу по числу украинских беженцев. По состоянию на 6 июня число беженцев из Украины в мире достигло 6,28 миллиона человек. В Европе насчитывается 5,935 миллиона украинских беженцев, из которых 1,069,700 находятся в Германии, и 992,700 - в Польше.

Как мы сообщали, число мужчин среди украинских беженцев составляет немногим больше трети.