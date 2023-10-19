Евросоюз официально продлил режим временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в соцсети Х (ранее Twitter).

Режим временной защиты позволяет перемещенным лицам из Украины пользоваться согласованным набором прав в Евросоюзе, в частности доступом к жилью и рынку труда, медицинской помощью, а для детей – возможностью получать образование.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что количество украинских беженцев, прибывших на территорию Евросоюза с начала войны, составляет уже почти 10 миллионов человек.

Тем временем в Государственной миграционной службе Украины заявили, что украинские власти просят западные страны не создавать программы для интеграции уехавших украинцев.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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