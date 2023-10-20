Норвегия будет выплачивать 1,5 тысячи евро украинцам, которые хотят вернуться домой.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Выплата доступна для граждан Украины, у которых есть действующий вид на жительство в Норвегии или статус беженца. Для ее получения необходимо подать уведомление о выезде из Норвегии.

При этом в случае выезда и получения выплаты человек может потерять статус беженца. А если вернется в Норвегию, должен будет выплатить всю или часть денежной поддержки. Сумма будет зависеть от срока, который человек проведет на родине.

Ранее подобную норму ввела Швейцария. Она готова платить украинским беженцам до 4400 долларов за возвращение домой. Швейцарское правительство пришло к выводу, что государству будет дешевле поощрить беженцев добровольно выезжать из страны, чем оплачивать им пособия и затягивать выезд после истечения сроков временной защиты.

Между тем Евросоюз официально продлил режим временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года. Режим временной защиты позволяет перемещенным лицам из Украины пользоваться согласованным набором прав в Евросоюзе, в частности доступом к жилью и рынку труда.