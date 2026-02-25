Остался лежать под деревом. Очевидцы утверждают, что на родине Зеленского военкомы застрелили мужчину. Видео
В Кривом Роге военкомы застрелили мужчину при попытке мобилизации.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя кадры, снятые очевидцем.
По имеющимся сведениям, имел место конфликт между служащими ТЦК с одной стороны и двумя мужчинами (отцом и сыном) с другой. Также пишут, что ножевое ранение получил военком.
На видеозаписи видны силуэты нескольких человек, слышны мужские голоса, причитания женщины. Видно как кого-то волокут по земле по направлению к машине. Один из мужчин, предположительно из ТЦК, пинком ноги отбрасывает с дороги какой-то предмет на обочину.
После того, как автомобиль уезжает, не земле под деревом остаётся неподвижно лежать мужчина. Автор видео утверждает, что его убили военкомы.
Официальных комментариев пока не было.
Накануне в Казатине полиция открыла огонь, когда люди попытались отбить мобилизуемого.
Ранее суд отправил в СИЗО двух военкомов, подозреваемых в убийстве мужчины в Днепре.
Также "Страна" разбиралась, почему в Украине растёт сопротивление действиям ТЦК и как отреагируют на это власти.