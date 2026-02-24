Великобритания и Франция активно работают над передачей Украине ядерного оружия, а его появление объяснят собственной разработкой Киева.

Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве считают, что Лондон и Париж хотят прибегнуть к таким шагам, поскольку "сознают, что развитие ситуации в Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ".

"Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", - говорится в заявлении российской разведки.

По версии СВР, западные элиты хотят, чтобы появление такого оружия у Киева выглядело как результат его собственных разработок, поскольку это нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

"Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира", - заключили в российской разведке.

Тем временем российские сенаторы в связи с заявлением СВР призвали расследовать эту информацию на уровне британского и французского парламентов, а также предложили Совбезу ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести свои независимые расследования.

Никаких подтверждений информации СВР сейчас нет.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия озвучит свои обвинения в адрес двух упомянутых стран на переговорах об Украине.

"Намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права. Эта информация будет учитываться РФ в ходе переговоров об Украине", - заявил спикер Кремля.

А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале пригрозил ядерным ударом по Украине, Британии и Франции.

"Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране. Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придётся использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям в Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией. Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация", - написал Медведев.

Год назад экс-глава МИД Владимир Огрызко утверждал, что Украина обладает всеми необходимыми условиями для того, чтобы у нее появилось "грязное" ядерное оружие.

А незадолго до этого в России опубликовали целую серию заявлений о скором ядерном ударе ВСУ "грязной" бомбой.