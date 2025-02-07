Украина обладает всеми необходимыми условиями для того, чтобы как минимум "грязное" ядерное оружие оказалось в её распоряжении.

Об этом заявил экс-глава МИД Владимир Огрызко в интервью украинским СМИ.

"Если Трамп будет ставить вопрос о том, что он хочет прекращения войны любой ценой, то есть за счет Украины, такой мир нам не подходит. А что касается ядерного оружия, то у нас есть все необходимые условия для того, чтобы как минимум "грязное" ядерное оружие оказалось в украинских руках. Это не то, чем сейчас владеют США и Россия, но она может быть сдерживающим фактором. Там боятся "поребрика", но мы должны думать о своей безопасности", – сказал Огрызко.

Летом в России опубликовали целую серию заявлений о скором ядерном ударе ВСУ "грязной" бомбой и о подготовке атаки по Запорожской и Курской АЭС. МИД Украины опроверг намерения Украины создавать и применять "грязные" бомбы.

Также в РФ утверждали, что у Украины уже есть "грязная" бомба - оружие, предназначенное для распространения радиации на определенной территории.