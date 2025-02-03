Президент Польши Анджей Дуда заявил, что завершение войны в Украине и возвращение с фронта тысяч мужчин могут привести к взрывному росту международной организованной преступности. При этом, по его мнению, у многих военных будут проблемы с психикой.

Его слова передает газетаFinancial Times.

"Просто представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой. У многих из тех, кто воюет с Россией, будут проблемы с психикой", - сказал Дуда.

Также он добавил, что многие участники войны будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и вернутся в "свои деревни, свои города, где они найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив".

"Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", - напомнил Дуда.

Лидер Польши отметил, что потери в результате вторжения РФ в Украину уже намного выше, чем во время афганской войны, и призвал Запад помочь Украине в восстановлении экономики и "поддержании порядка и безопасности внутри страны" после завершения боевых действий.

Между тем спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог прогнозирует, что война в Украине прекратится через 100 дней.

Мы разбирал, насколько вообще сейчас выполнимо добиться завершения войны.