Россия не погибнет, если Зеленский сбросит "грязную бомбу" на Москву, но ответит так, что Украина исчезнет.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя распространяемые в России слухи, что у Украины уже есть "грязная бомба".

"Не такой смелый Володя Зеленский, как нам, порой, кажется. «Вот я ядерную бомбу, вот я разработаю, вот я там ударю даже по Кремлю…». Слушайте, не такой он смелый. Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Это во-первых. А во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты «грязную бомбу» сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет", - заявил Лукашенко.

"Грязная бомба" - контейнер с радиоактивным изотопом (изотопами) и заряд взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Это разновидность оружия массового поражения, использующая в качестве основного поражающего фактора ионизирующее излучение радиоактивных материалов, помещённых в неё, либо образовавшихся под действием облучения изначально нерадиоактивных материалов, нейтронным излучением в результате ядерной или термоядерной реакции. Конкретное исполнение бомбы может быть различным в зависимости от количества и свойств исходного материала. Одним из вариантов "грязной бомбы" может быть намеренный подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

Новый виток слухам о "грязной бомбе" дало заявление Зеленского о том, что перед Украиной стоит выбор - или членство в НАТО, или создание ядерной бомбы.

Позже Зеленский опроверг своё заявление, что Украина готовится создать ядерное оружие.