Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы никогда не говорили, что планируем создать ядерное оружие".

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте по итогам встречи.

Президент также сообщил, что Украина не ведет разработку ядерного оружия.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что сказал кандидату в президенты США Дональду Трампу - "или Украина вступает в НАТО, или у Украины будет ядерное оружие".

После этого немецкий таблоид Bild написал, что Украина "всерьез рассматривает" возможность создания своего ядерного оружия, но в Офисе президента это опровергли.

Мы анализировали в отдельном материале, зачем Зеленский представил "план победы" и заговорил о ядерном оружии для Украины.

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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