Власти Украины рассматривают, как возможно восстановить ядерный потенциал страны и получить ядерное оружие.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", - сказал газете украинский чиновник, занимающийся поставками оружия.

По данным военного аналитика Bild Юлиана Репке, условием восстановления ядерного оружия, от которого Украина добровольно отказалась на заре независимости в 1990-х, может стать вторая попытка РФ пойти на Киев.

Тем временем в Офисе президента опровергли сообщение Bild о том, что власти Украины всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия.

Советник президента Дмитрий Литвин назвал это "ерундой" и заявил, что "уже давно можно спутать, где слова обозревателя Bild Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов. Поскольку и те, и другие вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

Ранее сегодня Владимир Зеленский в Брюсселе заявил о том, что раз Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия нарушила Будапештский меморандум, то Украина должна либо вернуть ядерное оружие, либо стать членом НАТО.

Напомним, что тему восстановления ядерного потенциала Зеленский также поднимал на Мюнхенской конференции за несколько дней до вторжения РФ. Тогда же руководитель Центра стратегических исследований и нераспространения ядерного оружия Полина Синовец сказала "Стране", что создать ядерное оружие Украина в обозримом будущем не сможет из-за ограниченности ресурсов и технических возможностей.

"Нам никто не разрешит этим заниматься. Невозможно создать ядерную бомбу, чтобы никто этого не заметил. Не получится так, что мы "по-тихому" сделали бы ядерную бомбу, как Северная Корея. Либо мы отгораживаемся от всего мира и делаем ядерную бомбу, во что я не верю, либо мы абсолютно ничего такого не делаем", - говорила тогда Синовец.

По ее словам, также в Украине никогда не было полного топливного ядерного цикла, благодаря которому можно было бы создать ядерное оружие.

"У нас отсутствуют два элемента: мы не обогащаем уран и не выделяем плутоний из топлива. В одном килограмме естественного урана находится 7 граммов урана, который можно использовать для ядерного оружия. Чтобы вычленить этот материал, нужно создавать большие производства по обогащению урана. Также выделение плутония из топлива - очень сложный и затратный процесс. Плутоний нужно доставать из реактора и работать с ним в специально оборудованных лабораториях, так как он радиоактивен. Это огромный промышленный масштаб, на который нужны грандиозные деньги, и вряд ли МВФ даст на это средства Украине", - сказала Синовец.