Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против создания Германией собственного ядерного оружия.

Заявление Мерца прозвучало в подкасте Machtwechsel.

"Я не хочу, чтобы Германия рассматривала возможность разработки собственного ядерного оружия", - сказал канцлер ФРГ.

Мерц предпочитает, чтобы свое ядерное оружие в Германии вдобавок к США разместили также Франция и Британия.

Ранее Мерц сообщил, что Германия и Франция ведут тайные переговоры о европейском ядерном сдерживании.

"Германия рассматривает это в соответствии со своими правовыми ядерными обязательствами, как часть НАТО", - сказал немецкий канцлер.

Напомним, по данным западных СМИ, Европа впервые после холодной войны рассматривает собственную программу ядерного сдерживания без США.

Также мы публиковали мнение экспертов, что Россия может через год нанести ядерные удары по Британии и Германии, если Европа будет продолжать "блокировать мирное соглашение" об Украине.

