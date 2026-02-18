Форвард футбольного клуба "Колос" Даниил Колесник не был инициатором драки с сотрудником ТЦК и СП, а вынужден был защищаться от их агрессивных действий.

Об этом свидетельствует видеозапись, попавшая в распоряжение "Страны".

На кадрах можно наблюдать начало конфликта между спортсменом и сотрудниками ТЦК: один военком загоняет к микроавтобусу мужчину, затем из транспортного средства выходят еще несколько граждан в военной форме и заводят пойманного в салон. В это время они вступают в конфликт со свидетелями происшествия. Что именно происходит, видно плохо, однако адвокаты Колесника из объединения Barristers заявляют, что представители ТЦК целенаправленно сбили человека своим автомобилем, после чего начали угрожать другим гражданским лицам убийством с применением огнестрельного оружия.

В дальнейшем один сотрудник ТЦК, по словам адвокатов, напал на Колесника и начал его бить, а футболист стал защищаться и ударил военкома в ответ, и видеозапись именно этого момента начали распространять СМИ.

По словам адковатов, спортсмен добровольно пришел в райотдел полиции для предоставления объяснений.

"Его действия стали реакцией на ситуацию, которую он воспринимал как реальную угрозу, в частности после озвученных угроз применения оружия в отношении безоружных лиц", - заявили адвокаты.

Сам футболист в своем Инстаграме тоже заявил, что не нападал на сотрудников ТЦК, а защищался от "неспровоцированной агрессии" военкомов, а затем самостоятельно явился в полицию.

"В ситуации, которая произошла, я вступился за человека, относительно которого, по моему убеждению, применялись неправомерные действия. На видео, прикрепленном к посту, видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первыми стали наносить телесные повреждения. Я не нападал, а только защищался от неспровоцированной агрессии", - написал спортсмен.

Он добавил, что предоставил полицейским видео и свои объяснения и что его не задерживали.

Напомним, о драке стало известно вчера, после появления в соцсетях обрезанного видео клуб сразу же разорвал с колесником контракт.

Полиция завела на Колесника уголовное дело по статье об угрозе убийством, причинении тяжких телесных повреждений или уничтожении имущества общеопасным способом в отношении должностного лица.