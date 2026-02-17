24-летний игрок футбольного клуба "Колос" из Киевской области Даниил Колесник опубликовал видео, как бьет сотрудника территориального центра комплектования.

Видео появилось на странице футболиста в Instagram, однако позже он удалил его и закрыл аккаунт.

Тем временем в Сети появилось полное видео драки Колесника с военкомом.

На кадрах он говорит полицейскому: "Человека положили в пол, а ты, е@ть, спрятался. Зассал даже выйти из машины. Ты - мусор, понял?!" После этого, общаясь с военкомом, он говорит: "Чего ты его ловишь, у него трое детей" и наносит сотруднику ТЦК несколько ударов.

Между тем ФК "Колос" уже сообщил, что разрывает контракт с нападающим Денисом Колесником.

"На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен из команды "Колос-2". ФК "Колос" принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого оно направлено, а тем более против украинских военных", - говорится в сообщении клуба.

А журналист Роман Бебех напомнил другую историю о Колеснике: футболист, будучи ещё игроком "Миная", заступился за уборщицу в турецком отеле и побил российского футболиста.





Напомним, резонансный конфликт "Миная" с ярославским "Шинником" перерос в массовую драку.

В отдельном материале мы разбирали, почему растёт сопротивление действиям ТЦК и как на это отреагируют власти.