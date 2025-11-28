В Киеве мобилизовали бывшего игрока футбольного клуба "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП на своей странице в Facebook.

В пабликах писали, что Гармаша задержали "ночью с применением силы", а в Печерском РТЦК предложили выйти за 25 тыс. долларов, но он отказался.

Военкомы эту информацию опровергли, заявив, что силы не применяли, взятку не требовали и жалоб не поступало.

"Вниманию общественности и представителей медиа! В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Также отмечается, что у него требовали еще и взятку. Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было. После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины. Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", – говорится в заявлении.

Отметим, что Гармаш выступал за "Динамо"с 2007 по 2023 год. В составе команды он провёл 238 матчей в УПЛ (забил 34 гола), 27 игр в Кубке Украины (8 голов) и 7 — в Суперкубке (1 гол). С 2011 по 2021 год Гармаш вызывался в сборную Украины, сыграв за неё 31 матч и забив 2 гола. Последним клубом 35-летнего футболиста был ФК "Лесное".





Ранее мы рассказывали, что в украинскую армию мобилизовали водителя из сопровождения американской актрисы Анджелины Джоли.

Также сообщалось о мобилизации оператора австрийской телекомпании.