Австрийская телекомпания ORF требует от украинских властей освободить своего оператора, 53-летнего гражданина Украины Андрея Непоседова, которого задержали и увезли в ТЦК и СП в Тернопольской области, когда он ехал на съемку по заданию телекомпании.

Заявление компании публикуют австрийские СМИ.

Жена Непоседова рассказала, что её супруг добровольно пошел воевать в начале масштабного вторжения РФ, был ранен в Северодонецке Луганской области, после чего его уволили из армии.

Недавно он направлялся в село Садовое под Тернополем для съемки перезахоронения жертв Волынской резни, и его остановила полиция по поводу соблюдения правил дорожного движения, после чего появился работник ТЦК и потребовал сначала предъявить документы, а потом проследовать в центр комплектования.

Непоседов уже четверо суток удерживают против воли в ТЦК Тернополя и не разрешают встречаться с адвокатом. Ему позволили только сделать звонки адвокату жене, которая находилась с ним в момент задержания.

При этом ТЦК сначала отрицал, что Непоседов находится у них, но позже это признал. Военкомы заявляют, что задержали мужчину из-за отсутствия военно-учетных документов. Хотя его супруга уверяет, что документы он им передавал.

От мужчины требуют пройти военную медкомиссию в Тернопольской области, а он готов сделать это только по месту учета.

"Мы требуем от украинских властей немедленного освобождения оператора ORF и объяснения причин ареста. Оператору 53 года, в 2022 году он был добровольцем и получил ранение во время службы в Украине", - заявили в телекомпании.

ORF уже обратилась в МИД Австрии и австрийское посольство в Киеве за помощью. Ведомства занимаются решением проблемы.

Прошлой осенью мы сообщали, что в Черновицкой области сотрудники ТЦК избили немецкого волонтера Матияса Прусака.

В полиции это объяснили тем, что немец препятствовал действиям правоохранителей.