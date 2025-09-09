Мужчин, находящихся в розыске ТЦК, сразу после их возвращения в Украину прямо на границе задерживают и отправляют в военкомат.

Об этом рассказывают украинцы, которые столкнулись с подобным.

"Я уехал в отпуск в конце августа, пересёк границу в сторону аэропорта Кишинёва. 28-го меня объявили в розыск. По возвращении на родину пограничники вызвали полицию, которая отвезла меня в ближайший ТЦК для прохождения ВВК", – рассказал в Фейсбуке предприниматель Андрей Хорсев.

При этом у него была бронь, но его все равно объявили в розыск, а из ТЦК отпустили только через два дня.

Видео с таким же случаем опубликовал в соцсети TikTok ещё один украинец.

По его словам, сразу после пересечения границы через погранпункт "Краковец" мужчин хватают пограничники, вызывают ТЦК и полицию, после чего те отвозят пойманных в распределитель.

При этом, как рассказал автор видео, ему предложили избежать такой "процедуры", заплатив 800 долларов.

Позже в комментариях он пояснил, что находился в розыске в ТЦК.

"Сегодня отпустили, узнав, что имею отношение к В/ч. Но ночь в подвале на голой сетке. Плюс немного помяли. Не такое ожидаешь, возвращаясь домой", - написал парень.

