В Украине ускорят печать повесток, а следовательно и их рассылку военнообязанным. Кабинет министров принял постановление №1062, которым разрешил печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК и СП. До этого их могли выпускать только Министерство обороны и государственные полиграфические предприятия.

О нововведении сообщает "Судебно-юридическая газета".

Также в постановлении правительства указано, что печать повесток можно организовывать с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных информационных ресурсов государственных предприятий, то есть автоматизированно.

Напомним, что повестки по почте в Украине выписывают заочно и они считаются врученными вне зависимости от того, получил ли их человек.

Ранее по почте рассылали повестки только о явке в ТЦК для обновления данных, а отказ от их получения влек за собой лишь административный штраф.

Летом стало известно, что территориальные центры комплектования начнут рассылать почтой и боевые повестки. А их неполучение приравняют к уклонению от мобилизации.