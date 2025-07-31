Территориальные центры комплектования и социальной поддержки начнут рассылать боевые повестки по почте. Их неполучение приравняют к уклонению от мобилизации.

Соответствующее постановление №916 принял Кабинет министров.

Как сказано в документе, боевую повестку могут отправить гражданам, прошедшим военно-врачебную комиссию и не имеющим отсрочки. Повестку будут доставлять ценным письмом. Отказ от его получения будет расцениваться как уклонение от мобилизации и повлечет уголовную ответственность.

Ранее по почте уже рассылали повестки, но только о явке в ТЦК и СП для обновления данных, а отказ от их получения влек за собой лишь административный штраф. В октябре мы сообщали о таких рассылках. Причем тогда повестки приходили как не обновившим, так и обновившим учётные данные.

Между тем вчера Денис Шмыгаль заявил, что принудительная мобилизация происходит в 5-10% случаев, в основном же люди получают повестку и добровольно идут в армию.