Принудительная мобилизация на территории подконтрольной Киеву происходит в 5-10% случаев, в основном же люди получают повестку и добровольно идут в армию.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью англоязычному изданию RBC-Украина.

"На сегодняшний день мобилизация идет по плану. Мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально – люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И даже обидно, что мы часто на это не обращаем внимания. Всегда мы видим в СМИ тот небольшой, скандальный процент. И это играет против нас, что мобилизация – это эти 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% – это сознательное решение украинцев", – заявил Шмыгаль .

Ранее глава Сухопутных войск заявил, что мобилизация должна быть "сознательным выбором граждан".

Война в Украине продолжается 1253-й день. Последние новости с ключевыми событиями 30 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Новоукраинка у границ Днепропетровской области, а также населённого пункта Темировка под Запорожьем. Киев этого не подтверждает. Кроме того, войска РФ продвинулись на север между Константиновкой и Покровском в Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.