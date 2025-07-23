Украинцев, которых Польша обвиняет в нарушении польских законов, массово депортируют на родину. После прибытия домой их могут мобилизовать.

Об этом сообщает Wiadomosci.

По данным газеты, из 127 иностранцев, решение о депортации которых с начала года приняло Силезское отделение Пограничной службы в Рацибуже (у границы с Чехией - Ред.), почти 100 были украинцами.

Их депортируют за грубые правонарушения: грабежи, вождение в пьяном виде, нанесение тяжких телесных повреждений, кражи.

При этом также приводится случай на прошлой неделе, когда из Польши выдворили трех украинцев и грузина, отсидевших срок за преступления в Польше. Их под конвоем доставили к границе Украины и запретили въезд в Шенген на 5-7 лет.

"В случае граждан Украины, депортированных на родину, не исключено, что их могут мобилизовать в армию из-за продолжающейся войны", - отмечает издание.

Ранее мы писали, что в Польше с 1 ноября центры коллективного размещения (OZZ) будут принимать только украинских беженцев из защищенных групп: пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

СМИ также писали о том, что за время войны Польша заработала на украинских беженцах в восемь раз больше, чем предоставила помощи.