Избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказался против вступления Украины в Евросоюз.

Об этом политик заявил в интервью венгерскому Youtube-каналу Mandiner.

"Я против вступления Украины в Евросоюз на данный момент", - сказал Навроцкий.

При этом избранный президент заявил, что Польше "нужно поддерживать Украину со стратегической и геополитической точек зрения", назвав Россию угрозой для Евросоюза.

В то же время украинские власти, по мнению Навроцкого, должны понимать, что у таких европейских государств, как Польша и Венгрия, "есть свои интересы". В качестве примера он привел эксгумацию поляков - жертв Волынской трагедии 1943 года.

Напомним, ранее Навроцкий ответил на поздравление Владимира Зеленского с победой на выборах и заявил о необходимости решить "давно назревшие исторические вопросы".

Подробнее о новом президенте Польши и что от него ждать Украине, мы писали в отдельном материале.

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