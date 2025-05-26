Польша намерена извлечь выгоду и много заработать на восстановлении Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции во время визита в польский Славкув, где расположен крупный контейнерный терминал.

По его словам, нет ничего плохого в том, чтобы честно сказать это.

"Мы хотим заработать большие деньги на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но и хотим заработать на этом, поэтому нам необходим этот хаб, этот сухой порт", - сказал политик.

Согласно планам местного руководства, расширение контейнерного терминала в Славкуве пройдет в пять этапов. Отмечается, что стоимость работ составит один миллиард евро.

По словам Туска, после расширения этот объект станет крупнейшим в Европе логистическим хабом.

Напомним, в апреле премьер Польши говорил, что Варшава больше не будет "наивной" в помощи Украине, а начнет на этом зарабатывать.

Ранее мы писали, что представитель партии действующей власти и мэр Варшавы Рафал Тшасковский упрекнул своего соперника Кароля Навроцкого за его высказывания против вступления Украины в НАТО, сравнив его риторику с позицией Путина.