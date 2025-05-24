Представитель партии действующей власти и мэр Варшавы Рафал Тшасковский упрекнул своего соперника Кароля Навроцкого за его высказывания против вступления Украины в НАТО, сравнив его риторику с позицией главы РФ Владимира Путина.

Фрагмент диалога кандидатов в польские президенты публикует пресс-агентство РАР.

"Вы повторяете тезисы, которые озвучивает Путин. Против Украины в НАТО? Против усиления обороны ЕС? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле", - сказал Тшасковский.

Навроцкий на это возразил, что его позиция - это выражение мнения населения своей страны:

"Я говорю на языке поляков. Если президент Зеленский плохо относится к нам, мы имеем право сказать об этом. Миллионы поляков хотят это озвучить, но боятся быть обвинёнными в работе на Путина".

Он также подчеркнул, что Польша должна оставаться суверенной в определении собственной внешней политики, в том числе в отношении Украины: "Я - человек, преследуемый Россией, но считаю, что имею право быть голосом тех, кто не согласен с тем, что нас затопило украинское зерно и неравная конкуренция (агропродукции - Ред.)".

Тшасковский, впрочем, тоже отметил, что, несмотря на поддержку Украины, Варшаве следует говорить с Киевом твёрдо: "Украину нужно поддерживать, но при этом уметь жёстко говорить с украинцами. Польша должна уметь отстаивать свои интересы".

Второй тур выборов между Тшасковским и Навроцким пройдёт 1 июня.

Ранее "Страна" анализировала, кто выиграет выборы в Польше и как это отразится на Украине .

Напомним, сегодня появилось видео, где кандидат в президенты Польши употребил вещество на дебатах со своим оппонентом.