Оппозиционный кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий принял нечто прямо во время теледебатов со своим противником мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

Этот фрагмент эфира распространился в политических телеграм-каналах.

Позже сам Навроцкий заявил, что это была "никотиновая жвачка". Покинув студию, он не пожелал отвечать на дальнейшие вопросы на эту тему.

Вместе с тем широко распространилось мнение, что Навроцкий употребил запрещенный в Польше снюс - вид некурительного табачного изделия, представляющий собой измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней губой и десной на длительное время.

Соратники Навроцкого заявили, что тот употребил вещество, чтобы "не заснуть во время тирад оппонента".

Напомним, во второй тур президентской гонки в Польше вышли мэр Варшавы и глава Института нацпамяти.

Также суммарно 21,3% набрали кандидаты от партии "Конфедерация" Славомир Ментцен и Гжегож Браун. Исход выборов будет во многом зависеть от того, кого они поддержат во втором туре.

Ранее TikTok ограничил поиск видео с Макроном и Мерцем, где они прячут подозрительные предметы в купе поезда из Киева.