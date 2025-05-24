В Румынию за несколько дней до второго тура президентских выборов приезжал глава французской разведки Николя Лернер.

Об этом со ссылкой на свои источники заявил румынский журналист Мариус Тука.

По его словам, сам Лернер побывал в Бухаресте 14 мая, после чего встретился с представителями спецслужб и затем уехал в Молдову.

"Официальные источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили нам, что глава французской разведки Николя Лернер посетил Румынию за два дня до второго тура выборов", - говорится в сообщении.

Эту информацию перепостил основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети Х.

"Николя Лернер, глава внешней разведки Франции, который попросил меня заставить замолчать консервативные голоса в Telegram в Румынии перед выборами (и позже пытался это отрицать), посетил Румынию всего за два дня до голосования, сообщили официальные источники журналисту @tuca_ro", - написал предприниматель.

Напомним, накануне выборов в Румынии Дуров обвинил Лернера в попытке заставить Telegram заблокировать паблики, поддерживающие оппозиционного кандидата Симеона.

Проигравший впоследствии кандидат в президенты Джордж Симеон подал в конституционный суд заявление о французском вмешательстве в выборы с требованием их отменить. Но его иск был отклонён.