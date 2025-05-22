Конституционный суд Румынии отклонил жалобу об аннулировании результатов выборов. Симион анонсировал проведение митингов
Конституционный суд Румынии отклонил жалобу Джордже Симиона, проигравшего на выборах президента, об аннулировании результатов голосования.
Его жалобу признали необоснованной. Решение окончательное.
Симион назвал отказ суда аннулировать итоги голосования "госпереворотом" и анонсировал проведение митингов.
"Конституционный суд продолжил государственный переворот! Все, что мы можем сделать, это бороться! Я призываю вас присоединиться ко мне сегодня и в ближайшие недели!", - написал Симион в Facebook.
В комментариях он добавил: "Очень скоро у нас снова пройдут выборы, и нам придется быть гораздо более подготовленными!"
Напомним, что президентом был избран мэр Бухареста Никушор Дан. Симион жаловался на вмешательство в выборы со стороны Франции. За несколько дней до этого соучредитель Telegram Павел Дуров публично рассказал, что глава французской разведки просил его заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне выборов, но он отказался.
Ранее в Румынии уже был отменен первый тур президентских выборов из-за "вмешательства России", в котором победил Кэлин Джорджеску.