Конституционный суд Румынии отклонил жалобу Джордже Симиона, проигравшего на выборах президента, об аннулировании результатов голосования.

Его жалобу признали необоснованной. Решение окончательное.

Симион назвал отказ суда аннулировать итоги голосования "госпереворотом" и анонсировал проведение митингов.

"Конституционный суд продолжил государственный переворот! Все, что мы можем сделать, это бороться! Я призываю вас присоединиться ко мне сегодня и в ближайшие недели!", - написал Симион в Facebook.

В комментариях он добавил: "Очень скоро у нас снова пройдут выборы, и нам придется быть гораздо более подготовленными!"

Напомним, что президентом был избран мэр Бухареста Никушор Дан. Симион жаловался на вмешательство в выборы со стороны Франции. За несколько дней до этого соучредитель Telegram Павел Дуров публично рассказал, что глава французской разведки просил его заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне выборов, но он отказался.

Ранее в Румынии уже был отменен первый тур президентских выборов из-за "вмешательства России", в котором победил Кэлин Джорджеску.