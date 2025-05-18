В Румынии и Польше в это воскресенье начались выборы президентов. Обе кампании могут существенно отразиться на Украине и украинцах.

У румын это уже второй тур, в который вышли правоконсервативный кандидат Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.

Симион считается фаворитом гонки, в первом туре он вдвое обошел Дана (40 против 20%).

Как мы уже рассказывали, он выступает против поставок оружия Украине (недавно потребовал компенсации за переданную для ВСУ систему ПВО "Пэтриот") и экономической помощи Киеву. Также он поддерживает американского президента Дональда Трампа и движение MAGA.

Он является однопартийцем снятого с выборов после победы в отмененном в прошлом году первом туре "пророссийского" Кэлина Джорджеску.

В Польше от правящей партии "Гражданская платформа" выдвинут мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Его основной оппонент - историк Кароль Навроцкий, глава Института нацпамяти ("польский Вятрович"). Тшасковского поддерживает ведущая оппозиционная партия "Право и справедливость" (ПиС).

Судя по опросам, шансы победить в настоящее время у Тшасковского, однако, скорее всего, будет второй тур выборов.

Оба главных польских кандидата выступают за сокращение и даже полную отмену помощи беженцам из Украины, а Навроцкий еще и критикует "бандеровскую идеологию".

Детальнее выборы в Польше мы анализировали в отдельном материале.