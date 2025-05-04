На президентских выборах в Румынии лидирует глава ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион, который получает более 40% голосов по результатам подсчета 81% бюллетеней.

Таким образом глава партии "Альянс за объединение румын" возглавляет президентскую гонку и побеждает в первом туре выборов. На втором месте - провластный кандидат Крин Антонеску с 21,29% голосов.

Второй тур выборов президента в Румынии состоится 18 мая.

Симион выступает за остановку помощи Украине и присоединение Молдовы к Румынии. Был признан персоной нон-грата и в Киеве, и в Кишиневе.

Также Симион поддерживал снятого с выборов Кэлина Джорджеску и ранее обещал в случае победы назначить его премьер-министром.

Как мы писали, Джордже Симиону с 2018 года был запрещён въезд в Украину – члены его партии заявляли претензии на ряд украинских территорий.

В частности, Клаудиу Тырзиу в январе 2024 года заявил о территориальных претензиях на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья и Бессарабии.

Напомним, предыдущий ультраправый лидер Кэлин Джорджеску был отстранён от выборов решением суда.

Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию скандального кандидата в президенты, о котором писали, что он уже во второй раз "уверенно лидирует на президентских выборах", пользуясь активной поддержкой Москвы и Вашингтона.