В Румынии начались повторные президентские выборы. В лидеры выбился кандидат, которому СБУ запретила въезд в Украину.

Это уже вторая попытка избрать главу государства - после отмены результатов первого тура в ноябре.

В прошлый раз победу одержал правый кандидат Кэлин Джорджеску, который призывал остановить помощь Украине и вывести Румынию из НАТО и ЕС. После чего власти Румынии обвинили Джорджеску в использовании "российского влияния".

В итоге выборы были отменены, а в марте центризбирком страны запретил Джорджеску вновь участвовать в кампании из-за "непрозрачных источников финансирования". Позже против него было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на то, что отмену выборов и дальнейший запрет Джорджеску баллотироваться резко раскритиковали в США, к выборам его так и не допустили.

Как пишет BBC, согласно опросам, наибольшую поддержку имеет лидер ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион. Он уже был одним из фаворитов на ноябрьских выборах.

Симион выступает за объединение Румынии и Молдовы, из-за чего ему не раз отказывали во въезде в Кишинев.

Также он выступает против поставок оружия Украине, куда ему также запрещен въезд с 2018 года. При этом Симион критиковал Путина за вторжение в Украину.

Его однопартиец Клаудиу Тарзиу в январе 2024 года заявил о территориальных претензиях на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья и Бессарабии.

Кроме того Симион известен своей евроскептической позицией, а также риторикой против ЛГБТ.

Кроме Симиона, в числе возможных участников второго тура - мэр Бухареста Никушор Дан, Крин Антонеску, представляющий правящую коалицию из трех партий, и бывший премьер Виктор Понта, участвующий как независимый кандидат. Все они, согласно соцопросам, могут рассчитывать более чем на 20% голосов.

Шансы выйти во второй тур для представительницы правоцентристского "Союза спасения Румынии" Елены Ласкони, занявшей третье место в ноябре, в этот раз оцениваются как низкие.

Второй тур голосования намечен на 18 мая.