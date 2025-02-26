Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску задержан сегодня перед выдвижением своей кандидатуры на президентские выборы, которые должны пройти в мае. Его автомобиль остановили на дороге.

Об этом сообщила в Фейсбуке его команда по коммуникациям.

Как сказано в публикации, политика отправили на допрос в генеральную прокуратуру.

"Кэлин Джорджеску собирался вновь подать свою кандидатуру на пост президента. Примерно 30 минут назад его остановили в дороге и задержали для допроса в генеральной прокуратуре! Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?" - говорится в сообщении.

Также в сети появились кадры, на которых политику правоохранители приказывают стать лицом к стенке.

Румынское издание News пишет о том, что Джорджеску подозревают по делу об угрозе конституционному строю, созданию фашистской организации и фальсификации источников финансирования избирательной кампании. По этому делу проходят массовые обыски.

На задержание отреагировал американский бизнесмен Илон Маск, назвав его ужасным.

"Только что арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это просто ужасно", - написал член команды Трампа в Х.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей резонансной речи на Мюнхенской конференции по безопасности назвал отмену первого тура выборов в Румынии, в котором победил Джорджеску, примером нарушения прав и свобод в ЕС.

Джорджеску лидировал в опросах и уже победил в первом туре выборов. Однако результаты голосования отменили из-за "российского влияния". Доказательств этого влияния на данный момент так и не было предоставлено.

Джорджеску сделал несколько резонансных заявлений насчет Украины. Так, он говорил, что Украина - это "вымышленное государство", которое разделят соседи.

Также он заявлял, что запретит транзит украинского зерна и остановит военную помощь Киеву.