Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что Украина - это "вымышленное государство", которое разделят соседи.

Об этом он сказал в интервью CristoiuTv.

"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего Закарпатья. Еще останется немного у венгров. Львов, который останется с поляками, и Малороссия" – заявил Джорджеску.

На вопрос о вероятности раздела Украины, он ответил утвердительно.

"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", – заявил Джорджеску.

Напомним, что Джорджеску сейчас лидирует в опросах. Ранее он уже победил в первом туре, но его отменили из-за российского влияния. Доказательств этого влияния на данный момент не предоставлено.

Ранее он заявлял, что запретит транзит украинского зерна и остановит военную помощь Киеву.