Победитель первого тура президентских выборов Калин Джорджеску заявил, что запретит транзит украинского зерна и остановит военную помощь Киеву.

В интервью агентству Reuters он заявил, что "война в Украине должна быть немедленно остановлена".

Политик также подчеркнул, что Бухарест не обязан придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону. И поставил под сомнение эффективность финансирования Евросоюза.

"Забота румынского народа - быть счастливым. Они не могут быть счастливы, тратя деньги на другие вещи. Если НАТО обороняется, то оно должно оставаться оборонительным. Я верю в одно: у Румынии нет ни перед кем обязательств", - резюмировал Джорджеску.

Напомним, на днях в Румынии единогласно утвердили итог первого тура выборов президента.

Победа Джорджеску 24 ноября вызвала крупнейший политический кризис в Румынии со времен краха коммунизма, выведя премьер-министра Марчела Чолаку из борьбы, в которой ему прочили победу.

Теперь Джорджеску предстоит сразиться с лидером оппозиции Еленой Ласкони, консерватором, поддерживающим европейский курс Румынии, во втором туре выборов 8 декабря.

Ранее мы рассказывали, что известно о Калине Джорджеску, который победил в первом туре выборов президента в Румынии.

О том, что означают результаты румынских выборов, мы подробно писали в отдельном материале.