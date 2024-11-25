В Румынии огласили итоги первого тура президентских выборов. Лидером неожиданно оказался Калин Джорджеску, набравший 22,86% голосов, опередив премьера Марчела Чолаку с 19,14% и лидера либеральной "Партии спасения Румынии" Елену Ласкони с 19,17%.

Джорджеску считается наиболее радикальным из публичных румынских политиков. Ему даже пришлось покинуть ряды ультраправой партии "Союз за объединение румын" (AUR) после скандала: он назвал героями лидера румынских фашистов времен Второй Мировой войны Иона Антонеску. По факту высказываний Джорджеску в Румынии даже открыли уголовное дело. В AUR решили, что это перебор, и пути Джорджеску с одной из самых правых румынских партий разошлись.

Поэтому в нынешних выборах он участвовал в качестве независимого кандидата, а упор в избирательной кампании сделал на агитацию через TikTok, что, по мнению наблюдателей, и принесло Джорджеску немало очков.

Ставку Джорджеску делал, кстати, не на идеологию и геополитику, а на экономику: призывал защитить позиции румынских фермеров на внутреннем рынке, наращивать внутреннее производство продуктов питания и электроэнергии и так далее. В этом плане риторика Джорджеску напоминает экономическую риторику победившего на выборах президента США Дональда Трампа или, скажем, премьера Венгрии Виктора Орбана. О последнем Джорджеску неоднократно отзывался в самом восторженном ключе, восхищаясь его "умением отстаивать интересы Венгрии на международной арене".

Восхищался Джорджеску также и Владимиром Путиным, которого он называл "человеком, который по-настоящему любит свою страну" и "одним из немногих настоящих лидеров" современного мира.

Джорджеску также известен своей критикой НАТО: в частности, он выступал против размещения на территории Румынии элементов американской ПРО, так как утверждал, что американский "ракетный щит" создаётся для того, чтобы защитить США, а не Румынию, а для Румынии он, напротив, создаёт дополнительные риски. А в ходе избирательной кампании Джорджеску заявлял, что рассчитывать на НАТО не стоит, ведь этот альянс "ещё не сумел никого защитить".

После 2022 года Джорджеску неоднократно выступал против западной помощи Украине.

Таким образом Джорджеску выглядит достаточно типичным представителем "новых европейских правых" вроде того же Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо, лидера голландской "Партии свободы" Герта Вилдерса или немецкой "Альтернативы для Германии".

Сам Джорджеску, комментируя итоги выборов, уже заявил, что "Румыния пробудилась", однако праздновать победу ему по крайней мере преждевременно.

Впереди – второй тур, в котором ему предстоит встретиться один на один с Еленой Ласкони, в первом туре отставшей от него менее чем на 3%.

Ласкони – представительница "Союза спасения Румынии", классической евролиберальной партии с лёгким уклоном влево.

Ласкони известна резкой критикой России и даже упрекала действующие власти Румынии за то, что они занимают слишком пассивную позицию в поддержке Украины. Ласкони призывала, в частности, сбивать с помощью румынского ПВО российские беспилотники, летящие в направлении Румынии.

Во втором туре Ласкони, вероятно, сможет рассчитывать на известную часть голосов, отданных в первом туре за действующего премьера Марчела Чолаку (у которого, напомним, 19,14 %). Правда, Джорджеску в свою очередь может надеяться, что его поддержат избиратели лидера "Союза за объединение румын" Джордже Симиона с 13,87% голосов. Простое суммирование процентов показывает, что у Ласкони вроде бы преимущество (19,17+19,14=38,32 против 22,86+13,87=36,73 у Джорджеску+Симион), однако разница слишком мала, чтобы можно было делать сколь угодно уверенные прогнозы о результатах.

Тем не менее, выборы в Румынии подтверждают, что "системные" европейские политики всё чаще уступают правым лидерам. И победа Трампа на выборах в США этот тренд в Европе может ещё более усилить.

Для Украины эта тенденция тревожная, так как правые, как правило, негативно настроены относительно помощи Киеву в войне.