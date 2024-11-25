В Польше правящая партия "Право и справедливость" выдвинула своим кандидатом в президенты главу Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который в комментарии темы эксгумации жертв Волынской трагедии назвал Галицию "восточной Малопольшей".

Об этом сообщается в соцсетях политсилы.

Навроцкий молодой политик - ему всего 41 год, по образованию он управленец и историк.

Навроцкий известен тем, что инициировал в Польше снос памятников в честь советских солдат.

Что касается его высказывания по поводу Галиции, то его бывший коллега по украинскому Институту национальной памяти Владимир Вятрович объяснил его "сожалением по поводу потерянных территорий".

Главным оппонентом Навроцкого считается мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Действующий президент страны Анджей Дуда уже не имеет права баллотироваться.

Выборы президента в Польше должны состояться в первой половине 2025 года.

Напомним, в последнее время Польша все резче предъявляет претензии Украине по поводу Волынской резни. Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский недавно заявил, что его украинский коллега Андрей Сибига обещал польской стороне начать решать вопрос эксгумации жертв Волынской резни до конца октября, "но не сдержал своего слова".

А польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский обвинил Банковую в другом - в попытке "втянуть Польшу в войну с Россией".