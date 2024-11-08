Польский вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш против передачи Украине многоцелевых истребителей четвёртого поколения МиГ-29, потому что они патрулируют небо над Польшей.

Такое заявление польскй вице-премьер и министр обороны Косиняк-Камыш сделал в эфире Radio Zet.

"МИГ-29 – они патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков. Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов. Я с этим не согласен", – сказал министр.

Также Косиняк-Камыш ответил на претензии Зеленского относительно помощи Украине.

"Ему, конечно, было бы легче, если бы в этой войне участвовали другие страны, но Польша не является стороной конфликта", – подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что Польша оказывает наибольшую гуманитарную и военную помощь Украине.

"Мне грустно, что об этом часто забывают", – сказал Косиняк-Камыш.

По данным из открытых источников на вооружении Польши в 2024 году стосяли всего 11 самолётов МиГ-29А и три МиГ-29УБ (учебно-боевой)

Весной 2022 года польский МИД сообщил, что власти республики готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои 28 истребителей МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США. По мнению Вашингтона, подобный шаг может быть воспринят РФ как эскалация.