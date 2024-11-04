От властей Польши прозвучало новое обвинение в адрес Украины. На этот раз от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Слова дипломата прозвучали в эфире телеканала TVN.

Сикорский заявил, что его украинский коллега Андрей Сибига обещал польской стороне начать решать вопрос эксгумации жертв Волынской резни до конца октября, "но не сдержал своего слова".

"Я разочарован потому, что министр иностранных дел Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых. Подвижек нет", – сказал польский министр.

"Ещё раз обращаюсь к властям Украины. Мы это сделаем за наш счёт. Всё что нам требуется – это согласие на эксгумацию", – добавил Сикорский.

Накануне польский вице-премьер обвинил Банковую в попытке "втянуть Польшу в войну с Россией".

"Зеленский хочет, чтобы Польша выпустила ракеты по Украине, а значит, он хочет, чтобы Польша вступила в войну, а значит, он хочет, чтобы Польша была в войне с Россией", – заявил Кшиштоф Гавковский.

Как мы сообщали, украинский Институт нацпамяти пообещал провести поисковые работы жертв Волынской трагедии для последующей эксгумации.