Варшава обвинила Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в российско-украинский конфликт.

Об этом сообщает издание Radio Zet.

Так, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского о перехвате российских ракет над Украиной может вовлечь его страну в войну с Россией.

"Зеленский хочет, чтобы Польша выпустила ракеты по Украине, а значит, он хочет, чтобы Польша вступила в войну, а значит, он хочет, чтобы Польша была в войне с Россией", – приводит издание слова вице-премьера.

Гавковский также утверждает, что Киев поступает несправедливо, несмотря на поддержку, которую Польша уже оказывает Украине.

"У меня сложилось впечатление, что последние слова из уст президента Зеленского недостойны политика, который многим обязан Польше. Подаренная техника, забота о гражданах, Польша – большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях ты говоришь кому-то "спасибо", а не пристаёшь к нему", – сказал польский министр.

Напомним, на днях Зеленский раскритиковал Польшу за отказ поставлять Киеву военные самолёты.

Ранее Глава МИД Польши объяснил свои заявления о "передаче Крыма под мандат ООН" и референдуме.