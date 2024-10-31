Владимир Зеленский сообщил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша должна была передать Украине советские истребители МиГ-29, но, по словам президента, поляки "нашли другую причину" не отдавать самолёты.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Закарпатье.

Как сказал Зеленский, еще с прежним генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он договорился о том, чтобы компенсировать Варшаве переданные самолёты, но Польша все равно отказалась передавать технику.

"Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", - рассказал Зеленский.

Президент также упрекнул Варшаву в том, что она не согласилась сбивать российские ракеты, летящие в сторону Польши над Украиной.

Зеленский отметил, что Запад не хочет давать Украине оружие без результатов на фронте.

"Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что, в любом случае, люди хотят видеть действительно крепкую армию, что народ борется против российского оккупанта, и тогда вас поддерживают. И это факт. Справедливо это или несправедливо, вовремя или несвоевременно – это другой вопрос. Самое главное – это результат", – сказал президент.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда говорил, что Польша может передать истребители МиГ Украине, но только при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.

Между тем Киев также безуспешно просит Польшу передать ей оружие, которое та закупает у Южной Кореи. Варшава отвечает, что не отдаст того, что куплено за "миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков".