Владимир Зеленский подтвердил, что в секретной части своего "плана победы" запрашивал у США ракеты большой дальности стратегического и тактического назначения "Томагавки", о чем писала газета The New York Times. Президент Украины упрекнул Белый дом в сливе прессе этой информации.

Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ стран Северной Европы 30 октября.

"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки" и т.д. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - заявил Зеленский.

По данным NYT, запрашиваемые ракеты Украине не дадут.

Также Зеленский сообщил, что Украина не будет просить Запад отправлять своих военных из-за привлечения Россией северокорейских солдат. По его словам, это очень опасная тема, которая рискует подорвать текущую поддержку Украины.

"Я знаю, как все скептически относятся к этому и очень осторожны, и мы никогда не продвигали эту идею и никогда не говорили об этом подробно. Я имею в виду, что это очень, это очень опасно, когда нет такого решения от лидеров и от общественности. Очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять всю другую поддержку", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что у Запада в ответ на такие действия "мало смелых шагов".

На встрече с журналистами Зеленский прокомментировал выборы в Грузии, заявив, что на них победила Россия.

"Мы должны признать, что в Грузии на сегодня победила Россия. Сначала они забрали часть Грузии, потом изменили политику, правительство - и теперь там пророссийское правительство. Их выбор - дружба с РФ, а не ЕС", - считает Зеленский.

По его мнению, Молдова "идет в том же направлении".

"Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают, если Запад не остановит разговоры о пресечении красных линий. Они потеряют Молдову через год-два", - спрогнозировал президент.

Еще президент сообщил, что Украина получила только 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в 2024 году. К тому же партнеры не предоставили все обещанные системы ПВО.

"Это не смешно", - прокомментировал ситуацию президент.

Он заявил, что Украина отступает на фронте из-за нехватки войск.

"Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор, остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", - заявил президент.

На пресс-конференции речь зашла и о ситуации в Курской области. Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но не хотела и не пыталась этого сделать, сообщил журналистам Зеленский.

"Мы никогда не хотели этого, потому что мы понимаем, что это значит: что мы будем такими же, как Россия. Мы не захватываем их критическую инфраструктуру", - заверил президент.

Отметим, что наступление ВСУ в Курской области остановилось примерно в 35 километрах от АЭС.

Ранее в НАТО впервые подтвердили, что КНДР направила РФ своих солдат для войны против Украины.