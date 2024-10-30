Прокуратура Грузии начала расследование возможных фальсификаций на парламентских выборах. Дело заведено на основании заявления Центральной избирательной комиссии от 30 октября и информации СМИ.

Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

"Согласно заявлению ЦИК и информации, распространенной в СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили, как предполагается, располагает доказательствами возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года. Поэтому, в соответствии с законом, президент Грузии был вызван в следственный орган для допроса 31 октября этого года. Прокуратура Грузии проведет все необходимые следственные и процессуальные действия для изучения фактов, изложенных в заявлении ЦИК, а также упомянутых президентом Грузии, некоторыми политическими партиями и представителями миссий по наблюдению за выборами. В том числе в рамках расследования будут опрошены все лица, которые могут иметь информацию о предполагаемом правонарушении", - сказано в сообщении.

В рамках расследования правонарушений, выявленных в предвыборный период и в день выборов, правоохранители расследуют несколько уголовных дел, добавили в прокуратуре.

Напомним, США и ЕС раскритиковали грузинские выборы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов "не заслуживают доверия".

Между тем наблюдатели ОБСЕ не увидели на выборах в Грузии масштабных фальсификаций, о которых заявила оппозиция.