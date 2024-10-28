США предупредили Грузию о "дальнейших последствиях", если правительство республики не вернётся на демократический курс.

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Ранее США ввели персональные санкции против Грузии.

Под ограничения попали более 60-ти граждан, в том числе представители МВД и группировки, которую Вашингтон считает причастной к подавлению недавних протестов против принятого закона "об иноагентах".

Также мы сообщали, что Евросоюз предупредил о возможном закрытии безвизового режима с Грузией.

Заявления прозвучали после того как Тбилиси в окончательном чтении принял законопроекты о "запрете ЛГБТ-пропаганды" и смены пола.

В частности, этого потребовали Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция. Они недовольны новым законом "об иноагентах" и связывают его с влиянием Москвы.

Есть в Европе и сторонники нового курса Грузии – Венгрия, которая приняла аналогичный закон. Её премьер поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах, о фальсификации которых заявили президент Саломе Зурабишвили и представители оппозиции.