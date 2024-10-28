На площади в Тбилиси перед грузинским парламентом местная оппозиция провела акцию протеста, на которой потребовала провести новые выборы.

На митинге выступил один из лидеров оппозиционной партии "Единство – Национальное движения" Георгий Вашадзе, который от лица коалиции озвучил упомянутое требование. Оппозиция хочет, чтобы выборы прошли "под руководством международной избирательной администрации".

Вашадзе не пояснил, что именно подразумевает под этой администрацией, но, видимо, имеет в виду, что оппозиция не доверяет грузинской ЦИК.

Также лидеры оппозиции заявили на митинге, что не намерены вступать в переговоры с властями по любым вопросам, кроме организации новых выборов.

Акция протеста в Тбилиси завершилась исполнением гимнов ЕС и Грузии, после чго протестующие начали расходиться.

В акции участвовали до 15 тысяч человек. Это не самый большой показатель для Тбилиси. Во время акций против закона об иноагентах в мае этого года в них участвовали, по оценке оппозиционных СМИ, до 200 тысяч человек.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов.

Также в США и Евросоюзе раскритиковали выборы в Грузии.